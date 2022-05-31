（對於今年貨運展望，長榮航總經理孫嘉明表示，「貨櫃海運好，航空貨運也不會差。」圖／王淑以）

長榮航（2618）今（31）舉行股東會，在去年貨運營收創新高後，對於今年貨運展望，總經理孫嘉明表示，「貨櫃海運好，航空貨運也不會差。」上海封城影響預計至6月底恢復正常，今年一改過去「五窮六絕」，而是「五追六趕」，仍看好全年貨運表現。

孫嘉明說，雖受到上海封城影響，這2個月需求較3月減緩，但運價對比去年底還是很高，預計復工、原料進來，航空貨運6月底可恢復正常。

隨著上海陸續解封，機場、卡車也恢復，廠商都動起來，孫嘉明表示，今年不是「五窮六絕」，而是「五追六趕」。

孫嘉明也表示，航空貨運運除固定需求外，如季節性的櫻桃水果、成衣等，今年「海運轉空運」需求強勁，因此推升價格，只要海運對下半年看好，航空貨運就好。

目前貨櫃海運持續塞港，廠商的產品從出口來到上架賣出去，需要耗費120天，孫嘉明表示，這期間的利息都足夠支付貨運的錢，因此只要塞港不解決，「海轉空」的趨勢就會持續存在。

此外，孫嘉明分析，因中美貿易戰因素，廠商加速移出中國至台灣及東南亞等國，再加上宅經濟的商品MIT台灣製造居多，如伺服器 、雲端、電動車，再加上東南亞中轉到桃機的貨量成長，統計每年從台灣出口到北美的貨量達1.5萬噸，比去年同期1萬噸成長5成。

孫嘉明指出，電動車零件都是透過空運運輸，預期上海復工後及長線的電動車成長趨勢，航空貨運市況不差。