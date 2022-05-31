大陸國家統計局31日公布，5月份，大陸製造業採購經理指數（PMI）回升至49.6，雖低於臨界點，但比上月上升2.2個百分點，高於市場預期。

統計局資料顯示，從企業規模看，大型企業PMI為51，比上月升2.9個百分點，重回臨界點以上；中、小型企業PMI分別為49.4和46.7，比上月上升1.9和1.1個百分點，繼續低於臨界點。

從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數均位於臨界點以下。生產指數為49.7，比上月升5.3個百分點，表明製造業生產景氣水準有所改善。新訂單指數為48.2，比上月升5.6個百分點，表明製造業市場需求回落幅度收窄。

原材料庫存指數為47.9，比上月上升1.4個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為47.6%，比上月升0.4個百分點。

供應商配送時間指數為44.1，比上月升6.9個百分點，仍低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間仍然較慢。