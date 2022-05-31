男生在愛情中，常常變成問題兒童，不管是太大男人，或是只顧自己感受，忘記女友生日，這些行為會消磨女孩們的耐心，從難過，變成失望，最後走向分離，塔羅牌老師艾菲爾分享，12星座女孩失望時的徵兆，男生們請多多注意。可以參考另一半的太陽、上升、金星星座。

▍白羊座

通常白羊女對愛人是不容易失望的，他們反而會讓自己承擔更多的責任，但等到他們承受不住時，會果斷的分開，但事後卻不斷難過地想「為什麼會發生這樣的事…」

▍金牛座

金牛女其實有一顆非常柔軟的心，當你讓他們失望時會先假裝沒事，直到情緒潰堤才會說出心裡話，那時的眼淚，連旁人也會心碎，情緒過後，則會務實的處理你們的分離。

▍雙子座

雙子女不喜歡自己有任何負面的情緒，尤其在愛人的面前，當愛人讓他們失望了，他們會試著從別的事情找樂子，但在繁華落盡時，他們會陷入沈默，沒辦法專心跟愛人相處。

▍巨蟹座

巨蟹女對愛人很保護，當他們對愛人失望時不會選擇生氣，而是不想要再關心，免得自己心煩，但這時他們也是兩難的，明明是自己喜歡的人，好想關心他的一切，卻又提不起勁。

▍獅子座

獅子女的失望，會連同著憤怒，因為他們很信任自己的愛人，不曾想過如此相信的人會讓自己失望，他們會憤怒的大罵，同時也責怪自己，但也因為情緒有所抒發，不會讓自己壓抑到有心病。

▍處女座

處女座女其實對愛人可說是無盡的包容，只求兩人之間的和平，當他們慢慢地不說話，也不想傾聽，而是埋頭做自己的事情，那代表他們的心已經慢慢冷了，失望到的極點。

▍天秤座

天秤女就算失望也是優雅的，他們不會大哭大鬧歇斯底里，他們會試著與朋友聊聊，或是找適當的時機與愛人溝通，雖然外表輕鬆，但他們的內心其實承受很大的壓力。

▍天蠍座

當愛人讓天蠍女失望時，對愛人的喜歡，會完全回歸到他們自己身上，他們可能會換了髮型、換了穿著風格、看起來過得更快樂，在酒吧、在朋友聚會中躲避那強烈的難過。

▍射手座

當射手女感到失望時，會試著理性的溝通，如果溝通無效，他們會毫不掩飾的難過落淚，就算到這個時候，他們還是願意給予機會，但努力過還是分離，會對他們造成相當大的傷害。

▍摩羯座

摩羯女不會隨意拋棄愛情，但在愛人讓他們失望時，他們會逃避，不斷地加班，讓自己忙碌，回家時沈默，因為他們不懂得硬找話題，等到受不了，則會果斷離開。

▍水瓶座

當愛人讓他們失望，能言善道的水瓶女反而會失去了言語的能力，因為他們的理性是用在面對外界事物，所以當他們難過地說不出話，就是他們最失望的時刻。

▍雙魚座

雙魚女很愛哭，但在失望時他們反而不會流淚，而是有些不知所措，因為他們不想難過，更不想讓愛人難過，整天想著這件事，魂不守捨，難以專注在原本的生活。