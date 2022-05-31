已離職的前台南市警局佳里分局殷姓警員，2020年任內辦案認識1對單親母女，經與單親媽約好到對方家中討論案情時，竟趁單親媽外出購買啤酒的機會，性侵其國小剛畢業的12歲女兒。經台南地院方法院依加重強制性交罪重判11年、褫奪公權5年，殷員不服上訴，期間還以170萬元與單親母女達成和解，台南高分院31日改判徒刑8年、褫奪公權3年。

據了解，案發後，台南市警局督察室調查發現，殷員平日工作績效平平，是分局列管的風紀疑慮對象，因涉犯性侵罪嚴重影響警譽，經記1大過並調職到歸仁警分局後，已於2020年8月間辭職，目前在新營工業區某工廠工作，月入3萬2000元，還與妻子離婚，2名未成年女兒則由前妻照顧，目前一家4口仍住在一起。

一審判決指出，2020年6月11日1名單親媽媽因被人詐欺，帶女兒前往派出所報案。殷員受理後，利用辦案機會與這對母女進一步認識，並相互加Line為好友。

同年6月21日下午1點許，殷員前往被害母女住處談論案件相關事宜，直到下午4點才離去。期間，單親媽曾離開住處4次，外出購買啤酒飲料等物，殷員竟利用與少女獨處的機會，性侵少女得逞。單親媽回到住處發現房門被鎖住，殷員與其女兒在屋內，事後才得知女兒遭殷性侵。

少女被性侵後，曾經割腕自殘，經單親媽提出檢舉，佳里警分局於同年7月22日接獲社工通知有員警涉嫌性侵案後，立即通報檢方偵辦，並拘提殷員到案。殷員訊中坦承，案發當天曾去單親母女家喝酒，但否認性侵少女，檢方偵結後起訴。

一審依相關證人證詞，加上被害少女的褲子、房間棉被，都採到與殷員相符的DNA，認定犯行事證明確，重判徒刑11年。案經上訴後，殷員於今年4月間以170萬元與單親媽達成和解，對方也表明願意原諒殷員，二審據此改判8年。

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