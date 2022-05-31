高雄市茂林區多納大橋下昨天下午發生趙姓夫妻溯溪發生意外，家住台中的趙姓男子帶著妻子前往茂林濁口溪溯溪，因山區連日降雨，導致濁口溪水暴漲、溪流變湍急，婦人被溪水沖走，趙男受困沙洲獲救，趙妻失蹤下落不明，警消昨日搜尋未果，今日持續展開搜救，終於在上午9時6分尋獲婦人遺體，後續交由轄區警方處理。

高市消防局昨天下午4時多接獲報案，指1名婦人在多納大橋底下遭濁口溪水沖走，婦人的丈夫則受困在對岸沙洲，當地民眾表示，當時看到一名男子在大橋底下的溪流不停地呼喊老婆、老婆，消防局接獲110轉報，到場搜尋疑似落水的女子。

消防人員原本打算出動小艇強渡過溪，將受困沙洲趙男救上岸，但因溪水湍急，小艇無法前進，改由特搜隊出動救生艇，將趙男救上岸，趙男腳部擦傷，送醫包紮無礙，警消昨日摸黑搜救趙妻無進展，今天上午持續展開搜救。

警消人員今早出動16車27人、2台無人機、6搜救生艇持續救援，終於在24小時黃金時間內找到婦人，但已死亡，遺體將交由轄區警方後續處理。