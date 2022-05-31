大陸專家解讀美雙航母在台灣以東低調演練想幹啥？圖為美第七艦隊5月30日發的圖片顯示，美預警機在航母上彈射起飛。（環球時報／第七艦隊官方帳號）

大陸《環球時報》5月31日報導，美國林肯號航母打擊群和雷根號航母打擊群，近日分別機動至琉球東南海域，進行雙航母演習。演習海域因與中國航母編隊此前演練位置重疊，引發高度關注。大陸不願透露姓名的軍事專家解讀，美國航母打擊群在菲律賓海靠近台灣、琉球附近演練，可與駐日美軍岸基航空兵配合、支援。另外，艦隊中的巡弋飛彈、艦載航空兵力量理論上可以涵蓋亞洲大陸相當一部分區域。同時，在美軍看來，一旦西太「有事」、台海「有事」，美航母打擊群可以在第一島鏈「堵截」解放軍海軍，支援台灣，威懾大陸。這一動向值得高度關注。

大陸「南海戰略態勢感知」官方微博帳號5月29日發布消息稱，根據美國航母艦載機C-2的ADS-B訊號和衛星遙感影像，5月28日至29日，美林肯號航母打擊群和雷根號航母打擊群已分別從日本橫須賀和硫磺島轉至琉球東南海域，進行雙航母演習。美海軍第七艦隊官宣演習情況，但未提及演習地點。報導稱，5月29日，Planet衛星在琉球東南海域捕獲其中一艘航母，確認了「南海戰略態勢感知」的推測。

美軍稱在菲律賓海演習演練，實際上，海域面積非常廣闊，西面是菲律賓和台灣，西北方是琉球群島，北方則是日本的九州-四國島-本州。根據「南海戰略態勢感知」消息，美航母編隊活動區域位於台灣東北方、琉球東南海域。這一地點和日本防衛省此前公布的中國航母遼寧艦編隊演習區域接近，但更為靠北。

中國軍事專家張學峰介紹，美國航母的艦載機聯隊包括9個中隊，其中4個戰鬥機中隊，1個裝備EA-18G的電子戰機中隊，1個裝備E-2D的預警機中隊，1個後勤支援中隊，外加2個分別裝備MH-60S和MH-60R的直升機中隊。第5和第9艦載機聯隊主要區別是，前者的4個戰鬥機中隊是3個單座的F／A-18E中隊外加1個雙座版F／A-18F戰鬥機中隊。而第9聯隊則用1個來自海軍陸戰隊的F-35C中隊代替了1個F／A-18E中隊，而且為了保障F-35C，後勤中隊用CMV-22B傾轉旋翼機代替了C-2運輸機。

此外，按照美國海軍協會官網的報導，至少在5月上旬，美國號兩棲戰備群當時部署在日本佐世保港。美國號可搭載海軍陸戰隊的F-35B「閃電II」短距離起飛／垂直降落戰鬥機，變身為「閃電航母」，將極大增強對海、對地打擊能力。這種雙航母加一艘「閃電航母」的配置，將成為常態化配置，構成美國在西太的重要海上力量。

張學峰表示，對於此次雙航母演練，迄今美國海軍表現得沒之前那麼高調。前段時間，美國航母艦員問題頻出，喬治·華盛頓號航母上發生多起自殺事件後，已有超過200名艦員選擇離開，體現出美海軍士氣不高。另外，這次參加演練的雷根號航母是4月剛剛完成年度維修，應該是首次出海進行演練，可能要先進行一些比較基礎的訓練。

《環時》報導，至於演習區域和中國航母編隊演練區域有重疊的原因，張學峰表示，菲律賓海是美國航母演習演練的一個傳統區域，之前美航母編隊也經常在菲律賓海演習。而且，他們應該不會固定在其中某一海域，美國航母編隊會充分利用機動性較強這種優勢在較為廣闊的海域機動。