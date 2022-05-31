汪小菲與大S去年宣布離婚，結束10年婚姻，昨（30）日突然在微博爆料「大S服用違禁藥」，甚至要月花百萬在這上頭，引發軒然大波後立刻刪文，但已經遭網友留言圍剿，不過此事件也連累到母親張蘭，抖音一樣被諸多留言灌爆。

汪小菲昨(30日)在微博發文怒控前妻大S，指出她「長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣」，但發文5分鐘後火速刪文，大S經紀人也跳出來駁斥：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事」，更強調：「那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況」。

張蘭不甩汪小菲惹出的爭議，依舊更新抖音內容。(張蘭抖音)

汪小菲在微博爆料又刪文的舉動，已經引發網友眾怒，紛紛留言怒斥：「始终是個巨嬰」、「他看起来才像是吃藥的」、「每次都是發了又删，有什麼話就直接說完，有證據就放，為何要在微博上演連續劇呢」、「大S至始至终都没說過他半句壞話吧」，沒想到母親張蘭也被燒到，抖音直接被網友留言灌爆，不過她倒是不改霸氣風格，直接反擊網友：「你在人群中看到的每一個耀眼的女子，都是踩著刀尖兒過來的」，還不顧外界眼光，直接對力挺汪小菲的留言按讚。

張蘭被爆住院同時卻在直抖音開直播，直接打臉狗仔爆料傳聞。(張蘭抖音)

知名狗仔葛斯齊稍早爆料汪小菲出軌5個對象，而且不單只是合照那麼單純，甚至指出有中間人幫汪小菲詢問能否用「公關費」做正面宣傳，不過卻遭他打槍，也透露證據都在身上，會給所有媒體一個交代，接著爆料汪小菲PO文大S吃違禁藥物後，張蘭就傳出住院，推測可能是被兒子氣到進醫院，不過張蘭卻同時於抖音開直播與粉絲互動，而且氣色及精神狀態看起來非常好，直接打臉此傳聞，此外，傳出汪小菲對葛斯齊爆料做出回應，透露去年2月就與大S商討離婚，由於常為了處理婚姻與事業往返大陸、台灣兩地，才會導致情緒失控酒後失態，至於被指控的不實傳聞已委託律師提告。