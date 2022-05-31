在能源和食品價格高漲之下，德國五月通膨率來到近半個世紀最高水準。

德國聯邦統計局周一公布的數據，經調整於與歐盟國家比較水準後，德國消費者物價指數從四月的7.8%上升到8.7%，遠高於8%的預期。上次出現如此高水準是1973/1974年冬季，當時第一次石油危機推進了難以壓抑的通膨。

相對於全球主要央行，歐洲央行(ECB)出手對抗通膨的時間比較晚。而ECB在上週明確表示，必須提高利率，才能阻止高通膨變得穩固紮根。現在問題是ECB出手的範圍和速度。而德國此次的通膨數據，也為ECB在七月的大幅加息50個基點提供了理由。

儘管歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)和首席經濟學家Philip Lane都認為，應該逐步將存款利率分別在7月和9月提高25個基點；但經濟學家表示，進一步大幅上調50個基點仍是很有可能。

目前官員們爭辯於在七月的升息幅度。政策制定者擔心，高漲的能源價格正從企業傳遞給客戶，通膨正要滲透進整體經濟。

德國商業銀行(Commerzbank)經濟學家Marco Wagner表示，在可預見的未來，潛在的物價壓力也不太可能獲得緩解。企業正越來越多地把大幅上漲的能源和中間產品成本轉嫁給客戶。