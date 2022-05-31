麗臺(2465)宣布與NVIDIA合作，針對企業用戶和教育機構提供NVIDIA Omniverse Enterprise體驗平台，利用突破性新方法讓企業在現有的工作架構和設備下，暢快體驗從3D設計與跨軟體協作到數位孿生和開發的變革，製造業、建築業、動畫設計、影像特效與後製等廣大專業繪圖領域將受惠。

麗臺科技技術經理劉家豪表示：為穩定進行協同設計，所有安裝NVIDIA Omniverse Enterprise軟體的系統都需配備RTX GPU。現在，企業無需額外添購硬體即可試用全新的協作功能。麗臺打造的NVIDIA Omniverse Enterprise體驗平台是由NVIDIA-Certified System認證工作站、伺服器以及最新RTX專業繪圖卡所建構。申請測試的使用者透過現有設備即可遠端連線體驗，甚至連線的電腦不需要具備RTX GPU。最重要是，這不需要任何費用。

麗臺科技於Omniverse Enterprise體驗平台預先安裝3dsMax、Revit及Rhino 7等軟體，同時NVIDIA也協助提供建築物模型，方便客戶完成試用評估。若客戶還有其它領域軟體的需求，麗臺科技亦可協助客戶於平台安裝合法授權使用的軟體，讓客戶能透過此平台模擬產業的工作流程。未來，麗臺將持續擴充體驗平台功能，如工廠虛擬環境建置、Linux作業系統服務等，以滿足更多產業的體驗需求。

有別於NVIDIA Omniverse公測版，NVIDIA Omniverse Enterprise是經過測試和最佳化的協作平台，包含：Omniverse Nucleus伺服器，可管理通用場景描述(USD)協作；Omniverse Connector，業界頂尖設計應用程式的外掛程式；以及終端使用者應用程式Omniverse Create與Omniverse View，更適合於企業內部部署，解決資訊傳送的安全顧慮。

對於NVIDIA Omniverse Enterprise有興趣的企業與學術單位，除直接與麗臺科技聯繫外，亦可透過展碁國際、捷元、豐康科技、大同世界科技等麗臺科技的合作夥伴申請免費試用。