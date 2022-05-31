近日大陸廣州市一名男子騎機車時，撞上藍寶堅尼，把引擎蓋右方撞出明顯凹洞，男子當場下跪求車主原諒，對方心軟答應自行處理，豈料男子事後竟在網路發文炫耀，稱自己下跪求饒都是演出來的，只是為了逃避維修費用，更表示之後會考慮去撞保時捷，引發網友怒火，

據綜合陸媒報導，男子於5月29日騎車，在路口轉彎處，不慎撞上藍寶堅尼，導致對方引擎蓋右方凹陷，他當街向車主下跪求情，沒想到對方竟然心軟，摸摸鼻子自認倒楣，願意自行處理，且不向他索討任何維修費用。

沒想到男子事後在個人社群軟體發文炫耀，稱自己撞到藍寶堅尼不用賠錢，下次會考慮撞保時捷，更大言不慚說，當時和車主求饒，只是演戲而已，如此一來就不用賠錢了。

言論曝光，引發網友撻伐，「這種人一定要追究到底，千萬別放過他」、「好惡劣，誰可以找得到車主，把這篇貼文傳給他」、「我是車主我不會放過你」、「這年頭什麼人都有耶」、「你有羞恥心嗎？」、「真的是人善被人欺」、「做人可以這麼不要臉嗎？」