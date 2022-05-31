汪小菲昨在微博發文爆前妻大S（徐熙媛）長期服用違禁藥物，汪小菲5分鐘後又刪文，並二度發文還原他與大S的離婚經過，大S經紀人隨即駁斥：「熙媛從不做違法的事情」，汪小菲失控發文引發熱議，今日台灣狗仔葛斯齊出面回應，稱自己手上有多張汪小菲婚內出軌的「毀滅性證據」，而葛斯齊說汪小菲昨日有請公關拉群組私下求和，卻被葛斯齊打臉，也透露汪小菲有向大S道歉 。

資深狗仔葛斯齊爆料汪小菲有5個外遇對象，且表示汪小菲嗆「台媒狗仔子虛烏有」讓葛斯齊非常不滿，承諾會在12小時內一次說清楚，會一直將證據帶在身上，葛斯齊透露爆料後汪小菲透過公關來聯絡「可不可以看到家裡人狀況不好的份上，不要繼續爆料了，我這邊什麼能做的可以跟我說。」

葛斯齊則不以為意直說「我已經包容他很久了，他說我子虛烏有，我就拿證據給他看」，在直播中葛斯齊透露這些照片不是自己拍的，而是來自線人爆料，而且不只一位爆料人，是多達15位爆料人，在不同的地點時間爆料汪小菲與多名女子似乎有感情糾葛，且都有清楚交代時間序。葛斯齊說這些爆料傳給他之後，他還有查證過，可信度很高，這件事情原本是壓著的，畢竟都已經離婚了，是汪小菲直接嗆聲是P圖造謠，才惹怒葛斯齊丟出證據，他更嗆：「歡迎你告我，你不告我就是懦夫」。

葛斯齊仍持續爆料，有照片證明的出軌對象就有5位，爆料統計汪小菲的出軌對象多達10位，驚傳還有圈內人，國籍更是有大陸、韓國等，消息來源是汪小菲身邊人，葛斯齊認為可信度很高。同時他也透露，汪小菲已和大S和S媽道歉，細節不方便公開。