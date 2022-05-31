日本愛媛鮮藍莓。（食藥署提供）

食藥署今日公布最新邊境查驗不合格清單，出現一款自大陸進口的奇異博士造型桶，因上蓋被驗出雜質超標，總共2886公斤產品需退運或銷毀；另外日本鮮藍莓已在6個月內第二次被發現農藥超標，若再次出現將全面拉高抽驗比例。

從食藥署今日公布的邊境檢驗不合格清單中可見，由「臺灣擇珂國際貿易有限公司」從大陸引進的奇異博士「105oz造型桶(13809 105oz 造型桶)」，因上蓋內層在4％醋酸(60℃30分鐘)溶出試驗結果中，蒸發殘渣為39 ppm，高出標準值30 ppm，總計2886公斤產品得全數退運或銷毀。

由「上佳水果有限公司」從日本愛媛進口的「NISSYOU CO. LTD.鮮藍莓(FRESH BLUEBERRY)」，也被驗出含有農藥賽安勃殘留0.19ppm，總計26公斤產品得退運或銷毀。食藥署表示，由於該公司是6個月內初犯，會將抽驗比例提升至20％～50％，不過日本鮮藍莓在6個月內已是第二次出包，因此只要再出現一次違規，就會全面拉高日本藍莓的抽驗比率。

此外，本次一併公告的邊境檢驗違規項目還有「伊頂旺企業有限公司」自美國進口的「YEA青花菜(FRESH BROCCOLI)」，因檢出重金屬鎘0.07 mg／kg，高於標準值0.05 mg／kg，共1萬0544公斤的產品得全數退運或銷毀，食藥署將會把抽驗比例從2％～10％拉高到20％～50％。

「達雅企業股份有限公司」自大陸進口的「妙管家時尚料理儲物盒(藍)」，則同樣在正庚烷溶出試驗以蒸發殘渣值93 ppm的數據，超出標準值30ppm，約為2.1倍，共1139產品也得全數退運或銷毀。