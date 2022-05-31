新北市淡水警分局今（31）日上午接連獲報2起浮屍案件，上午7時50分許民眾先在關渡橋下發現1具女性浮屍，接著8時30分許又有民眾在八里區龍米路一段發現河面有男性浮屍，已先後由消防隊員打撈上岸，2具遺體身上均無證件，警方已採集指紋比對身分。
警方表示，2名死者年紀均為40歲至50歲之間，身上未發現身分證明文件，身分尚待比對辨識，由於發現地點相距甚遠，初步研判應無關連，遺體後續將移置板橋殯儀館暫存，循刑事相驗程序辦理。
新北市淡水警分局今（31）日上午接連獲報2起浮屍案件，上午7時50分許民眾先在關渡橋下發現1具女性浮屍，接著8時30分許又有民眾在八里區龍米路一段發現河面有男性浮屍，已先後由消防隊員打撈上岸，2具遺體身上均無證件，警方已採集指紋比對身分。
警方表示，2名死者年紀均為40歲至50歲之間，身上未發現身分證明文件，身分尚待比對辨識，由於發現地點相距甚遠，初步研判應無關連，遺體後續將移置板橋殯儀館暫存，循刑事相驗程序辦理。
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