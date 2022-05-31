代理摩斯漢堡的安心(1259)今（31）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息2.3元。展望2022年，安心將依循3Q創新經營主軸，以「數位轉型」、「資產轉型」2主軸重點優化供應鏈，延續智慧科技及特色體驗優勢，創造差異化服務。

安心2021年合併營收50.34億元、年減5.76％，為近4年低點，毛利率24.59％為近8年低點，營業首見虧損765萬元。不過，在業外收益跳增挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.99億元、每股盈餘（EPS）3.07元，雖年減37.88％、降至近7年低點，仍維持獲利。

去年疫情三級警戒禁止餐飲內用影響達約半年，使安心去年營運明顯受到影響，所幸隨著疫苗展開施打及疫情趨穩，第四季業績已見明顯回升。同時，安心在疫情衝擊下仍持續積極展店，去年全台總店數突破300家門檻、達302家，合計淨增15家。

因應無接觸服務及電子支付趨勢成型，疫情使顧客減少內用、在家自煮，安心對此除導入多元支付及擴大外送服務，拓展服務客層及市場，並積極開發適合外送的商品及包裝，接力推出「MOS蔬菜袋著走」、「摩斯安心點」，帶動去年外送服務營收年增達近3倍。

為提升服務品質與效率，安心積極投入服務流程科技化、自動化，由數位優化加速進階到數位轉型，成立安惠資訊全面提升餐飲服務科技，建置多元數位系統，除優化消費者溝通與餐飲體驗、改善店鋪消費環境品質，也減少員工負擔，提升製餐效率與營收管理。

而MOS Order App除增設整合桌邊點餐服務，更串聯電支系統提供多元支付方式，今年進一步提供新功能「MOS安心取溫馨送」，可用優惠價輕鬆購買電商票券，除了自用外也可利用LINE等其他通訊方式贈送給親友，自用送禮兩相宜。

安心2022年前4月自結合併營收17.96億元、年增4.5％，改寫同期新高。首季營業利益0.15億元，僅季減7.83％、較去年同期轉盈。惟受業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利0.13億元，季減達79.24％、年減達36.02％，每股盈餘0.41元。

展望後市，安心將持續深化服務、產品及環境品質的3Q創新經營主軸，並以「數位轉型」、「資產轉型」2主軸重點優化供應鏈，延續智慧科技及特色體驗優勢，創造差異化服務，奠基下一個30年。

安心啟動資產及供應鏈轉型，未來將採展店及電商雙軌平衡發展，以增強實體店鋪營業能力、發展電子商務來擴大規模。位於屏東的食品加工廠已於3月動土興建，將加強開拓中南部市場、創造偏鄉工作機會、落實在地生產，朝自給自足、降低成本、加速創新目標前進。

安心去年底法說時表示，今年將聚焦6大方向持續展店，目標新展20～30家門市，同時針對既有門市進行汰換調整，預期門市淨增家數將不低於去年的15家。同時，將繼續強化異業結盟、提升電商營收貢獻，對營運成長設定較高目標。