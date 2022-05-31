製造業面臨大環境快速變動，激烈程度不下於金融市場。台灣經濟研究院31日發布最新製造業景氣概況，4月製造業景氣信號值為13.17分，較3月修正後增加0.38分，燈號轉為代表景氣持平的綠燈。台經院表示，全都拜新興科技應用商機活絡所賜，電子零組件出口為歷年單月次高。

就景氣信號組成項目觀察，需求面指標減少0.31分最多，物料投入面與售價面等指標則分別增加0.91分與0.07分，代表製造業不僅面臨需求減少的壓力，還被迫接受原物料投入、售價等成本或價格增加的衝擊。由部分電子零組件表現，整體製造業景氣信號值4月來到13.17分，剛好通過代表景氣持平的界線，才得以亮出綠燈。

需求面指標減少的因素，台經院分析，俄烏戰火延續，讓全球農工原料持續維持高檔，歐美經濟也因為輸入型通膨等壓力而趨緩，加上中國近期清零封控管制，加大全球供應鏈斷鏈的風險，今年全球經濟成長仍存在許多不確定因素。國內製造業方面，因為中國經濟下行，所以客戶訂單轉趨保守。

台經院指出，4月傳統產業因為部分產品產線進行歲修而減產、中國封控措施干擾，以及基期偏高等因素，部分傳統產業的生產指數和外銷訂單出現衰退現象；而且消費性電子產品需求減少，加上國際農工原料短缺及價格攀高，對超過九成農工原料來自國外的製造業而言，未來將面對獲利空間壓縮的困境。

4月台經院製造業景氣燈號亮出綠燈，為今年第3個。台經院表示，從信號分數來看，4月分數的增加，主要來自廠商在原物料投入面大幅提升，抵消需求與經營環境面指標減幅所致。

買進價格是原物料投入考量因素之一，原物料價格高漲一直是高通膨以來干擾廠商營運的因素；另一個因素，台經院認為，資本設備進口亦有2成增幅，大幅推升原物料投入面指標表現。

目前製造業各細項類別，半導體業受惠創新應用與數位商機持續，進出口、生產指數呈現雙位數成長，景氣居於其他產業別之上。但是，同樣要考量中國封城、消費性電子領域拉貨力道不如預期等，影響需求面指標表現，加上基期墊高，因此4月該產業景氣燈號續呈代表持平的綠燈。