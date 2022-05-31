疫情升溫使得民眾消費行為減少，為減輕市場攤商經濟負擔，台中市政府近日推出「台中e79紓困振興一起走」，提供附屬事業租金、停車場權利金等79折紓困，但議員不滿說，去年紓困還有半價，今年只剩79折，為何不打「58折、我幫你」或「38折、想幫你」，呼籲市府紓困有誠意一點。

市長盧秀燕表示，中央宣布的紓困大多是打8折，因當中剛好有7大紓困、9大振興，台中市融入巧思，改成「79折」，該方案主要是配合中央配套，8折與79折中間差一點點，市府還可以負擔。

議員黃守達說，今年雖未實施三級警戒，但疫情比去年嚴重，有些攤商確診、無法營業，市府去年紓困措施租金半價，今年只有79折，感覺像是在超商買飲料的優惠，說是79折、實際上是8折，根本是玩文字遊戲、欺騙市民；再看看台北、新北、台南等縣市分別有5折、2折、7折，台中市的紓困讓攤商無感。

議員謝志忠、林德宇則說，79折的概念就像是「399元吃到飽」，感覺怪怪的，經市府解釋才知道原來是比中央的紓困減1％，但399元吃到飽的概念不好，呼籲紓困應該要有誠意；79折的紓困看來口惠而實不至，市府好人做到底，乾脆來個58折、38折，在行銷口號上也很不錯。

盧秀燕強調，議員不能拿某的縣市某項紓困折數低來指控市府，這樣邏輯怪怪的，市府的79折方案很用心在做，內容可以討論，但因涉及歲出、歲入的問題，若減少稅收、哪些預算要刪減必須再討論；未來會根據疫情狀況等再討論是否加碼或調整，但每個城市的情況與預算不同，台中市預算不能跟台北、新北相比。