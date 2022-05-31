汪小菲與大S離婚後爭議不斷，昨天又惹出大風波，他在發布沒有婚內出軌的聲明後，突然又發文大爆前妻長期吃違禁藥物，讓他每個月為此買單100萬，對此大S經紀人喊冤「大S從不做違法的事，也從來不強迫身邊的任何人做任何事」，S媽也心痛發聲，表示女兒吃的是抗癲癇藥物，都是正規醫院開立的處方，汪小菲因此招來批評聲浪，事後甚至以「被嫌棄的汪小菲的一生」關鍵字再登熱搜，引發熱議。

汪小菲遭台灣狗仔爆料疑似婚內出軌，曝光他喝酒摟陌生妹子的交纏親密照，汪小菲隨即發聲明澄清，認了酒後失態，但沒有婚內出軌，自曝自己跟大S早在去年2月就談離婚，沒想到接著卻爆大S長期使用違禁藥物，但不久即刪文，還刪去了聲明中對前妻的稱呼，讓網友看傻眼，致使輿論風向大轉彎，陸網友對汪小菲挺不下去，痛罵他沒風度、不留情面。

汪小菲當今的事件加上過去的爭議又引發討論，並且登上了熱搜，榜單上10條裡有7條跟他有關，眾網友紛紛轟他人品太差，微博上因此瘋傳一句話「陳建州打你、王思聰罵你、張雨綺搧你、大S始終不理你，這是被嫌棄的汪小菲的一生」，最吸睛的莫過「被嫌棄的汪小菲的一生」關鍵字，這事實上是由他歷來3大事件所組成的。

汪母張蘭曾在直播中怒爆，「黑人」陳建州某次到家裡吃飯，與汪小菲因價值觀、想法不同而起爭執，陳建州將汪小菲按在地上掐脖毆打，事後汪小菲發微博否認此事，「在這兒我向黑人陳建州鄭重道歉，家人的一句話給你帶來不好的困擾」，彼此仍是關係很好的朋友，張蘭也改口是自己搞錯了。

另外，汪小菲曾跟女星張雨綺有過一段情，但最終分手也分得不太好，被張雨綺的助理爆料，女方在2009年衝進某會所，直接給了汪小菲一巴掌，事實上兩人以前吵架時就常動手，汪小菲雖未曾證實此事，但曾以「痛苦並快樂著」來形容這段感情，表示喜歡張雨綺直率單純的個性，可火爆脾氣真的讓他吃不消，也因此遇到大S後，秒被她的溫柔收服，火速結婚。

至於與「首富之子」王思聰之間的紛爭，則是當年汪小菲與大S在三亞盛大舉辦婚禮，張蘭曾說自己跟萬達董事長王健林交情很好，因此對方贊助了夫妻倆辦婚禮的酒店，給他們省下大筆錢，但王建林之子王思聰指張蘭說謊，汪小菲聞言不能接受媽媽被欺負，就對王思聰開罵「孫子，就你一臉臭傻X，有你他X受罪那天！小崽子」，兩人因此結下樑子，之後汪小菲被爆婚內偷腥張穎穎但他不認，王思聰跳出來爆料，曝光一則對話紀錄，譏汪小菲「居然死鴨子嘴硬」。

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