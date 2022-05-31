澎湃新聞報導，中國人民外交學會主辦「季辛吉與中美關係研討會」5月31日線上舉行。美國前國務卿季辛吉視訊連線出席致詞。季辛吉諫言中美關係：雙方需努力開展對話，理解對方核心利益。

季辛吉表示，中美關係在過去幾十年中都沿著建設性的方向發展，但當前中美兩國在許多領域都面臨緊張的關係，但這些（緊張關係）掩蓋不了中美關係的實質。

季辛吉指出，如今我們生活在一個科技發展的時代，這其實也從側面提升了製造衝突的能力。對於大國，尤其是擁有高科技水準的大國來說，單一事件就可能導致國家乃至世界層面的破壞。所以，中美兩國領導人在當前需要承擔特殊責任和義務來尋求共存的哲學與原則。

季辛吉警告，對抗可能導致衝突甚至是直接的軍事行動，這點必須被避免。中美兩國需要合作建設更好的世界。因此，雙方都需要努力開展對話，理解對方的核心利益，以尊重對方關切的方式採取行動。季辛吉以台灣問題舉例稱，就好像中美兩國老一輩領導人50年前那樣，美方認知一個中國政策，中方理解美方對於一中政策如何貫徹的關切。這種邏輯仍然應被納入中美關係的架構之中。