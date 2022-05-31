南韓74歲資深女星尹汝貞，因在2020年參與演出美國電影《夢想之地》，並在劇中展現自然又精湛的演技，而拿下首位獲得奧斯卡金像最佳女配角獎與英國電影學院獎的韓國籍演員，瞬間在國際間打開知名度。而近期她在真人秀節目中除了公開私下最真實的一面外，也記錄了她在美國獲獎時的點點滴滴，其中她在奧斯卡頒獎典禮上，頒獎到一半突然比手語的真實原因也被公開。

由南韓知名製作人羅PD製作的真人實境秀節目《意外的旅程》，找來了「美大男」李瑞鎮以旁人角度一同記錄資深女演員尹汝貞的私下生活，而過去李瑞鎮與尹汝貞便曾多次在《尹食堂》、《尹STAY》等真人秀節目中合作，逗趣又真實的互動受到大批觀眾的喜愛，如今又再次合作演出《意外的旅程》讓粉絲相當期待。

而在近日公開的節目片段中，曝光了尹汝貞先前前往美國擔任奧斯卡最佳男配角頒獎人的片段，當時在台上的尹汝貞揭開信封的一剎那，瞬間哽咽的深吸一口氣，轉為手語模式向台下比出恭喜、我愛你等手勢，讓台下觀眾全愣住，接著才公布得獎者為聽障演員特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur），讓全場歡聲雷動。

透過節目才知道，尹汝貞在準備頒獎詞時曾透露，自己雖不知道得獎人是誰，但她希望獲獎的是《樂動心旋律》的特洛伊科特蘇爾，所以若是他真的得獎，尹汝貞希望他能第一時間就得知並獲得祝福，因此事先就先準備好恭喜的手勢，並在住處不斷練習。

而頒獎當下，細心的尹汝貞把獎盃遞給特洛伊後又迅速的拿回自己的手中，原來也是為了要讓特洛伊能方便用手語發表得獎感言，在特洛伊比手語的同時，尹汝貞也十分專注的看著他，溫柔又暖心的表現讓不少人看了相當感動，就連羅PD也隔著螢幕直呼「老師太帥氣了」。