近期隨著政府不斷祭出打炒房措施、本土疫情升溫、國際情勢等利空因素影響，房市買氣出現明顯降溫。住商機構企畫研究室統計旗下加盟店5月成交業績，全台與4月相比，減少13.6%，其中高雄成交量較上月減少11.2%，與去年同期相比，大減12.8%，衰退最多。專家指出，央行第5波房市管制箭在弦上，加上內政部平均地權修正案9月就要送審，預售市場雖未出現大量倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。

根據住商機構企畫研究室統計，全台買氣與4月相比，減少13.6%，比去年同期小增1.6%。台北市月減11.0%，年增7.5%；新北較上月減少24.3%，年增9.5%，桃園較上月減少19.9%，年減8.6%，台中較上月減少16.4%，年增0.6%，台南較上月減少4.1%，年增15.5%，高雄較上月減少11.2%，年減12.8%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，隨著政府一系列打房，加上預期6月將升息，民眾觀望心態更加濃厚，5月銷售狀況僅比2021年5月三級管制時多了1.6%，且即使5月工作天數較多，連續2個月下滑，顯見市場交易已經走冷。

綜觀6都今年5月表現，相較於上月全數下滑，在年度表現上，桃園與高雄比去年5月差，其餘仍呈現成長，徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，近期許多區域紛紛出現短期快速飆漲，造成買方不願意買單，亦使得交易表現趨緩。

加上央行第5波房市管制箭在弦上，內政部平均地權修正案9月就要送審，對中南部預售市場產生相當影響，例如高雄，確實有個案透過房仲業者協助平轉或小賺方式出手，惟多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，在通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，不過現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)