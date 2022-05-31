新北市災準金有21億，第二預備金也有4億多元，新北市議員民進黨團表示，市府許多預算都沒有用，唾液快篩只買5萬劑只優先提供2到3歲孩童，其他年齡層孩童難道就不需要？要求市府補足購買。

民進黨團總召陳啟能說，新北市愛心大平台募集的防疫基金有5億9000多萬元，新北市災害準備金有21億元，第二預備金也有4億元。

陳啟能說，錢應該花在刀口上，市府最近用市府預算購買5萬劑唾液快篩劑，但卻只考慮2歲到3歲孩童，防疫工作只做三分之一，3到4歲孩子差1歲就不能用，科學根據在哪裡，市府要買就要買到底，新北2到6歲有9萬多個小朋友，都是未來主人翁，買唾液快篩試劑給他們有困難嗎？

李倩萍也說，防災預算用到公部門預算非常少，新北市不是沒錢，家長對唾液快篩是有需求的，這地方自己採購不會增加多少負擔，希望盡速補足。

新北市衛生局長陳潤秋表示，唾液快篩需要深喉口水，使用上有限制存在，中央0零到6歲補助免費快篩也是發鼻腔快篩試劑， 2到3歲在鼻腔快篩有一定困難，才會買了5萬劑，新北不是普發，而是放在學校、社會局，其他年齡鼻腔快篩有困難，有需求也會提供。

侯友宜也說，如果今天唾液這麼好，中央補助零到六歲為什麼不發唾液快篩，因為唾液快篩有一些盲點，如果這麼好，零到六歲他也會拜託中央改成唾液快篩；唾液快篩量要多少，會讓專業評估，如果有需要該買就買，並持續滾動檢討。

主計處長吳建國表示，新北市針對防疫有災準金、預備金，此外各局處本預算都可以勻支，目前防疫基金使用1.45億元，災準金7億元，主要拿來購買快篩劑，民政、衛生、環保單位都有，其中設置集中檢疫中心用了5億多元。