隨著疫情升溫，各縣市學校陸續停課，機關團體的增能計畫也受影響。為提供民眾與學生不間斷的學習體驗，新竹林區管理處東眼山自然教育中心規劃4堂與國產材、生物多樣性、臘葉標本相關的線上課程，供學校教師及機關團體遠端居家學習不中斷。

林務局新竹林區管理處管轄的東眼山國家森林遊樂區，於2007年6月正式啟動「東眼山自然教育中心」，為台灣第一座由公部門推動的環境教育場域。自然教育中心除了提供多元的解說服務和主題活動，也針對目前疫況調整親近與接觸自然的機會，更發展線上學習課程及暑假線上營隊。

林務局新竹區管理處副處長劉宗憲指出，東眼山自然教育中心長期推廣環境教育，期望民眾在認識環境議題後，將所學帶回生活，之前均採園區的實體上課，但現在國內疫情嚴峻，擔心疫情中斷已規劃好的課程，所以改採線上方式進行。

本次提供的線上戶外教學包含適合國小三至四年級的「挖土機年年作響」，藉由繪本故事演繹，引導學生認識環境變遷議題，一同討論日常選擇對環境的影響。

「國產材森活」適合國小五至六年級參加，課程會介紹木製品、森林與國產材的關係，讓學員更加珍惜土地上的林業資源。另外，針對機關團體的線上專業課程，中心也提供了兩套課程：以臘葉標本製作為題的「臘個植人」，介紹科學研究中如何使用，並發送材料包，指導學員製作符合植物研究的臘葉標本。

以生物多樣性為題的「野生新視界」，從東眼山的物種切入介紹台灣豐富的生物多樣性，並透過互動遊戲，讓學員們更加體認台灣多樣且珍貴自然資源。

課程自即日起開放團體申請，歡迎至東眼山自然教育中心粉絲專頁預約報名。（連結網址：https：／／reurl.cc／DyKyg5），有興趣的學校教師及團體致電東眼山自然教育中心預約洽詢（電話：03-382-1533，分機302）

劉宗憲說，東眼山主要柳杉造林地及雲霧帶，山兔、藍腹鷴、山羌、冠羽畫眉、莫氏樹蛙、台灣八角、長距根節蘭等動植物種類相當豐富，有機會上山不妨多加觀察。