緯穎科技（6669）31日舉行股東會，順利通過2021年盈餘分配案，董事長林憲銘坦言，因應國際局勢、供應鏈挑戰及疫情等大環境變數，資金成為未來競爭條件之一，為替營運成長儲備動能，此回配發每股現金股利25元，雖配息率略低於前一年、但仍達五成以上。展望未來，緯穎對於雲端資料中心產業的持續成長態勢樂觀，亦將持續在台灣、馬來西亞投資擴產，維穩營運穩定及彈性並分散風險。

緯穎去年度合併營收1,926.25億元、年增3％，稅後淨利86.48億元、年增0.4％，稅後每股盈餘（EPS）49.46元、再創新高。今（31）日股東會中決議通過盈餘分派案，擬分配現金股利逾43.71億元，配發現金股利每股25元。

會中同步通過發行普通股17,000仟股以內之現金增資案，以因應海外購構、償還債務、投資等營運需求。總額度將視市場狀況及公司需求，擇一或以搭配之方式執行籌資:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證。

展望未來，經營層亦釋出樂觀展望，預期在企業加速數位轉型，5G、AI、大數據，乃至於元宇宙等相關應用發展下，不斷推升雲端運算的需求，也將帶來雲端資料中心產業的持續成長。不過，受到總體經濟環境的不確定性，與供應鏈風險仍然存在，緯穎也將持續與客戶和上下游供應商協同合作，以維持營運的穩定及彈性。

林憲銘以此回中國封控帶來的影響為例，表示緯創集團在中國多元佈局，緯穎在封控下雖受到的直接影響小，但受到其它材料供應商因封控所，加上貨運受阻斷，為供應鏈帶來風險。他強調，這也突顯多元化全球佈局的重要性。

為此，緯穎也將持續投資台灣、北美與東南亞自有產能，並與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定及彈性並分散風險，同時，陸續在緯穎自有工廠導入智慧製造技術、打造智慧工廠。並持續投入建構全員數位化的能力與文化，藉此提升工作效率。

至於在營運上，緯穎亦將會打造綠色工廠，積極使用再生能源。在環境永續上，將持續推動緯穎Ocean Hugs海洋環境與生態共好計畫，善用資源保護環境，以落實企業永續經營。