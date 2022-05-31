台鐵太魯閣號列車去年4月2日撞上從邊坡滑落的工程車，造成多人傷亡的重大傷亡意外，為了防止事故可能再次發生，勞動部職安署近日預告修正「職業安全衛生設施規則」，要求事業單位應在自設道路設置設置足以防止車輛機械翻落設施，若違反可依職安法處3萬至30萬元罰鍰。

職安署表示，鑑於工作場所自設道路邊緣及開口部分，如未設置防護設施，易有車輛機械不慎翻落意外情事，且可能造成如2021年4月2日台鐵太魯閣號列 車發生重大交通事故，因此要求「道路之邊緣及開口部分，應設置足以防止車輛機械翻落之設施。」

勞動部職安署職業安全組副組長林志展表示，若違反該規則涉嫌違反職安法第6條第1項，可處3萬至30萬元罰鍰。

此外，此次職業安全衛生設施規則也擴大外送平台外送員的範圍，林志展說，近來許多外送平台不只與餐廳合作，也與各大賣場、超商合作，運送商品逐漸多元，不僅限於食品，為擴大保護外送作業樣態，因此刪除「食品」，只要是外送就要符合相關職業衛生安全措施。