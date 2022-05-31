台北市政府公布大巨蛋營收分潤機制，市長柯文哲31日表示，經懇談後，遠雄願盡企業責任回饋社會，目前工程已達94.03％，但最大問題還是在中央，遠雄向中央提出防火避難性能、煙控模擬審查還未核准，到現在遙遙無期，待中央核准後才能向市府申請建造變更。

柯文哲今公布大巨蛋營收分潤機制，採取包底、抽成，無論營收高估或低估，包底、抽成市府都會收到該有的利潤。

他指出，秉持開放政府、全民參與、公開透明的政治原則處理面對的問題，上任時大巨蛋已沸沸揚揚、傳聞甚多，面對問題是解決問題的第一步，不需要解釋和發現問題的人，我們要解決問題。

柯文哲說，大巨蛋設在這位置，平常交通就非常繁忙，為什麼設在這地方不是他決定的，開發權利金、營運權利金零也不是他決定，幾乎沒有什麼處罰，工程逾期1天罰5萬元，最多60天、300萬元，也不是他訂的，完全是不平等條約。

他提到，監察院糾正有39條，以前都拖著沒有處理，上任面對社會質疑，一個個解決，很多人忘了，大巨蛋停工真正理由是不按圖施工，不按圖施工這麼久也是另外一個問題，這麼龐大的建築體不按圖施工，不可能看到了假裝不知道繼續讓它施工下去。

柯文哲說，不按圖施工停工後有2個解決方法，一個是按圖施工，問題是如果只是窗戶不一樣換一下位置就好，但是連柱子都不一樣，除非拆掉重建，也不可能，所以必須再申請一張建造，重新申請就拖好多年。

他強調，防火避難性能審查在中央就審了2年10個月，北市環評也開了8次，當有很多人在看時，建造要過就不容易，總算花了很長時間走完程序，期間我們也希望大巨蛋是安全的建築物，一開始看有一些公安缺點，包括防火區劃，在地下室完全沒有做，重新做了10幾個，另外調整動線、增加逃生梯，大巨蛋和國父紀念館間的地下道打通，經過重整讓大巨蛋比以前安全度提升很多。

柯文哲認為，原始契約文件沒有權利金，很難跟人談判，和遠雄懇談後要盡到企業責任，若有一天大巨蛋成功有賺錢，總是要回饋社會。

他說，大巨蛋位在台北市東區精華地段，明年台灣燈會在國父紀念館、松菸、大巨蛋為主場域，做為市長，首先要盡量替市民爭取權益，也要提供安全的建築物，他肯定遠雄做法，若按原訂契約，簽了可以不給市府一毛錢，不過仍願盡企業責任採取包底、抽成分潤，有賺錢的話，當然分潤給社會。

柯文哲指出，大巨蛋工程大致都完成，已達94.03％，遇到疫情缺工缺料，工程有延誤一點，最大問題還是在中央。去年避難層認定，為了一張公文從去年4月到今年5月才給市府回覆，避難層不限於地上地面層還包括B1，公文來往就花掉1年、392天，中央還在審查防火避難性能審查、煙控模擬審查，一個去年4月、一個6月送審，到現在遙遙無期，這2項是遠雄向中央申請，中央核准了才能到北市申請建造變更，我們就是努力做事，每天遇到新的問題解決掉。