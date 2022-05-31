神達（3706）今（31）日舉行股東會，會中通過配發現金股利2元，及董事會改選。神達總經理何繼武指出，今年挑戰更多，開始沒多久，就碰上中國大陸封城，影響生產，公司努力在4月復工，5月追得還不錯，6月還要繼續努力，今年先把第2季做好。整體來看，神達今年還是有不錯的成長。

神達股東會通過配發現金股利2元，並通過新一屆董事會改選。神達去年營收421.86億元、年增2.5%，稅後純益119.61億元、年增309.8%，每股純益（EPS）10.01元。

神達今年第一季合併營收為113.13億元，較去年同期略減1%，稅後淨利(歸屬於母公司業主)為5.32億元，每股稅後盈餘0.44元。

何繼武表示，今年有幾個重點，一是數位轉型把公司端到端流程，包含數據分析後做成更有價值的智能數據管理。另外，在ESG方面，神達有紮實計劃，不只節能減碳排，到2030年還要減碳30%。此外，在技術開發上，神雲在伺服上業務上，包含HPC、5G ORAN今年開始有實際交貨，整體來看，神達今年還是有不錯的成長。神雲科技旗下伺服器通路領導品牌TYAN（泰安），今年於德國漢堡舉行的ISC 2022展會期間5月30日至6月1日，於攤位號碼D400展示主要針對資料中心部署設計，支援採用AMD 3D V-Cache技術的第三代AMD EPYC處理器的最新HPC伺服器平台。