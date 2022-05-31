三一東林(3609)周二召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並通過私募現增發行新股案，預計私募總股數不超過1730萬股，主要用於引進策略性投資人，增強競爭優勢並擴大公司的銷售市場。

三一東林自去年四月董事長陳睿謙上任後積極調整公司組織架構與商業模式轉型，目前兩大業務分別為電子科技事業群與汽車科技事業群，而轉型成效同步反應在業績表現上，2021年合併營收新台幣8.12億元，大幅成長75.12%，成功帶動營運由虧轉盈。今年1-4月營收已達3.17億元，年增89.22%，顯見公司營運維持良好的成長動能。

三一東林目前為德系BRABUS、STARTECH、TECHART、NOVITEC、ABT、KLASSEN、HOFELE、MORGAN MOTOR等高端精品汽車改裝成車品牌之台灣獨家總經銷，並同步擁有ABT等品牌大陸總經銷，目前業務內容為汽車銷售與售後保養服務，除了銷售品牌訂製成車、全球特殊限量車外，更開發三一東林獨家的個人化科技汽車改裝套件，來加強頂級車的性能與安全性，提供車主訂製優越的空間與舒適度。

三一東林預計以大陸高端汽車販售與改裝市場作為首要海外擴展地，下半年預計於上海、天津等地獨資或與當地合作夥伴共同打造全新展間，並推出獨家電動車改裝成車品牌，搶攻每年高達千億人民幣改裝車商機。公司進一步指出，預期隨著台灣、大陸新據點的規模經濟效益發酵，高毛利的開發設計與改裝零件占比將會逐漸提高，預期將能進一步帶動獲利表現。

另根據TrendForce資料顯示，2021年全球LED照明市場規模為381.9億美金，年增9.5%，公司預期隨著新冠疫情趨緩之下，先前受疫情影響的需求將會浮現，三一東林也陸續開發出符合歐盟ERP最新能源指令無頻閃低待機能耗、智能數位控制調光、無線藍牙/WiFi調光控制應用以及戶外照明的LED產品，多元產品線以因應全球歐洲、日本、大陸、中東各區域市場應用端新趨勢。

此外，台灣近期疫情爆發，進一步帶動UV殺菌消毒應用市場需求，三一東林開發系列UV殺菌軌道燈，除了能無線控制外，搭配專屬APP軟體及軌道系統，即能彈性自由移動UV燈具及調整照射角度，鎖定特定設備如床鋪、沙發、浴室、廚房等地進行定時殺菌，並擁有移動感應偵測功能保護人員與寵物避免被UV燈照射，以滿足全方位的殺菌需求，公司預期今年LED事業在新產品的貢獻下，將有機會較去年成長，進一步推升整體營收、獲利表現。