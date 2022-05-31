周一歐盟做出最新決議，各成員國同意在2022年底前大幅減少從俄羅斯進口的石油，在美國和歐洲夏季駕車高峰期到來之前，使市場供應將更加吃緊的預期升高，周二亞洲盤中，國際油價進一步走高。

周二到期的7月布蘭特期油目前上漲96美分或0.79%，報每桶122.63美元。較為活躍的8月期油上漲33美分，報每桶117.93美元。

美國期油目前漲3美元或2.64%，報每桶118.10美元。

歐盟領導人原則上同意在2022年底前削減9成俄羅斯進口的石油，但部分專家表示，由於市場已經反映了供應吃緊的題材，因此油價漲幅可能減弱。

SPI Asset Management常務合夥人Stephen Innes表示，幾乎所有歐盟成員國都支持這項禁令，市場已經在押注今年流入歐洲的俄羅斯石油將明顯減少。我認為市場現在正在押注中國和亞洲需求增加，但應留意零售汽油價格飆漲可能破壞一些駕車旺季的需求。

中國在放寬防疫限制後，用油需求可望回溫。上海已經宣布自周三起結束為期兩個月的封城。

大西洋兩岸的油價在2022年一度創下10多年來新高，今年以來已經上漲逾55%。