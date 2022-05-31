《自然就樹美》畫面完美奇幻、極其壯觀。（海鵬提供）

由德國森林權威彼得渥雷本親身投入拍攝的紀錄電影《自然就樹美》，片中赫然出現當今全世界最長壽的萬年樹瑞、被稱作「Old Tjikko」的挪威雲杉。該樹位於瑞典海拔1044公尺的菲呂山上，是2014年自然科學家以「碳-14定年法」鑑定時，赫然顯示「9550歲」而震驚全球，被譽為「全世界最老的聖誕樹」。為保護該樹，瑞典甚至不願透露其正確的GPS定位數據，只有在當地嚮導的協助下才能到達。

《自然就樹美》是德國兩大影業康斯坦丁影業、阿萊ARRI集團首度聯合製作，並費時2年完成的超高規格巨作。該片攝影極其壯觀，規格之高被業界形容能將數位廳，瞬間升級IMAX。片中畫面完美奇幻、宛若電腦合成，卻全部出自於德國最傑出攝影導演楊哈夫特的第1手真實拍攝。

片中這位德國權威林務員彼得渥雷本更遠赴瑞典，一探世上最長壽的萬年樹瑞「Old Tjikko」，該樹萌發於史前蠻荒時期的最後冰河期，近1萬年來，不斷死去的主幹，又在原始的樹根上重生，樹根年齡高達9550歲，比人類平均壽命長115倍，完整見證了人類文明史。

萬年樹瑞「Old Tjikko」位於瑞典海拔1044公尺的菲呂山上，只有在當地嚮導的協助下才能到達彼得渥雷本是在瑞典嚮導協助下，才得以仰望這棵萬年樹瑞，當親眼見到這顆挪威雲杉時，他瞠目結舌表示：「我真的無言了。」其實該樹區區5米高的相貌，平凡地猶如一般灌木，但即使眼前所見的「年輕」主幹，卻都有600歲的高齡。電影6月2日在台上映。