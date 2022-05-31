位於新北市新店、全台規模最大的捷運聯開案「十四張站暨南機廠土地開發案」，今（31）日正式公告招商，總投資金額將高達520億元，預計年底截止收件。

仲量聯行董事總經理趙正義今天表示，「十四張站暨南機廠土地開發案」為新北環狀線與安坑輕軌交會站，基地面積約4.3萬坪，將規劃複合式大型商業及住宅開發，提供優質便利居住環境。

趙正義表示，「十四張站暨南機廠土地開發案」預計投資金額高達520億元，將引入1.1萬人口，商場及辦公室進駐後可創造約1.2萬個就業機會，為新店地區經濟注入活水。

新北市政府捷運局局長李政安表示，新北捷運車站的土地開發就如同方舟（Ark），帶動周邊地區繁榮，加上串聯各個站點所構成捷運路線（Metro），象徵將乘載著新北市發展願景，帶動整個都會區城市翻轉成為新地標，故結合Metro與Ark的「M.Ark」命名，期待以鑽石光芒閃耀新北，成為「新北捷鑽」。

本案位居新店溪河畔，以環狀線連結新店線、安坑輕軌連結安坑地區，雙捷運優勢型塑大新店生活圈，並以快速道路15分鐘直達信義計畫區、串聯雙北核心地區。安坑輕軌將於111年底完工通車，交通便捷路網將打造安居樂業的大新店共榮捷運生活圈，使其成為雙北重要核心發展及企業辦公首選區域。

本案區位南側之央北區段徵收區（央北重劃區），為新北市住宅房市發展重點區域之一，公共建設建置完善及引入人口匯集；緊鄰的十四張（Ｂ單元）區段徵收區預計115年完成工程作業，提供寬敞道路系統、轉運站、公園等公共服務設施，使本區域生活環境更臻完善。

該案已於今 (31)日正式公告上網，並於12月15日截止收件。