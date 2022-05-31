台北市政府31日公布大巨蛋營收分潤，負責議約的副市長黃珊珊表示，今天是她從政以還最欣慰的一天，當年在議會質詢當時的北市財政局長李述德，送了「詭異、詭異、詭異」6個字，與遠雄議約8次要求淨利千分之1的權利金，結果最後變成零權利金，如今終結了零權利金的不平等條約。

黃珊珊指出，今天是非常重要的一天，從她到市府工作第一天，市長柯文哲就交待她幾個糾纏很多年難處理的大案子，其中最大難題就是大巨蛋議約，今天也是她從政以來最欣慰的一天。

黃珊珊表示，當年她在議會質詢李述德，送了6個字「詭異、詭異、詭異」，松菸當時248億土地，市府用140億融資還要付利息買進來，交付了BOT和遠雄議約時，經8次議約會議都要求淨利千分之1的權利金，到最後竟變成零權利金，當年的她只能狗吠火車、無力回天。

她說，20多年過去了，近2年和遠雄負責議約任務，原本契約對市府非常不利，議約難度非常高，市府同仁契而不捨和遠雄展開2年馬拉松式協商，遠雄基於公益和社會責任同意分潤條件，達成了財務顧問建議合理的營收分潤比例共識，協商過程只有一個念頭，就是北市民應該取回該有的權益，前朝做不到的，我們必須做到，必須終結零權利金的不平等條約。

黃珊珊強調，不管遠雄預估營收是高或低，市府都會收到該有的權利金，若故意把營收低估，超額就會付比較多，比如預估營收為50億，實際收到80億，就要繳7200萬，但估60億只要繳6080萬，故意把營收低估就要繳更多權利金，不會因為低估營收有偏差。