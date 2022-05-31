曾任校園福音團契牧師的饒姓八旬老翁，2016年以年紀大、有便祕等理由，要求實習的女大生為他「按摩肚子和下面」，還傳訊「要光溜溜地抱著妳睡」，被判刑8月確定，但事後台北地檢署查出，饒還當著另名女大生脫褲露下體，幫他按摩鼠蹊部，31日再依利用權勢猥褻罪起訴饒。

檢方調查，饒2016年多次以年紀大、身體不適為由，要求在團契實習的女大生到他家幫他按摩，趁機偷親、擁抱，還傳訊息「爺爺真疼愛你的不得了，抱著妳、親著妳入眠好嗎」、「讓爺爺抱抱親親，這樣爺爺才會快樂長壽」、「要光溜溜地抱著妳睡」。

女大生為了實習成績而隱忍，2016年9、10月，饒3度脫褲露下體，強迫她按摩隱私部位，向團契投訴，饒被判刑8年，要賠償女大生60萬元確定。

當時團契連繫曾接受饒輔導的其他女大生，發現受害人不只1人，另名被害人指控饒2016年到2017年間，至少5次被叫去饒家按摩鼠蹊部，還看到饒脫褲露鳥，北檢一度不起訴，經高檢署發回再議，北檢重新偵查，今依權勢猥褻罪起訴饒。