一個人想表現自己是什麼樣子，那就能是什麼樣子，所以表面上看到的不一定都是真的，看人的時候應該用心看，才能真正明白一個人的性格。運勢命理網站「靈匣網」分享，射手、雙子、天秤、白羊、獅子星座男看似花心，實則忠誠專一。

▍射手座

射手男瀟灑不羈、熱愛自由，抱著遊戲人間的態度。他們人緣好，桃花也不少，他們自己本人是不在意，能怎麼玩就怎麼玩，所以射手的伴侶吃醋也是常有的事。可是這份不在意是看人的，若射手們遇到了真心喜愛的人，那可捨不得讓她受一絲一毫的委屈。為了自己心愛的人，射手們可以捨棄自己的自由。

▍雙子座

雙子的好動和善變可是出了名的，他們善於交友，異性朋友很多，雙子們還經常與異性朋友搞曖昧，從來不管別人的眼光。但在雙子們心裡，朋友和伴侶的界限還是很清楚的。朋友之上戀人之下的關係裡什麼能做什麼不能做都明白的，他們也有浪子回頭的一天，遇到自己喜歡的人，就會一心一意寵愛。

▍天秤座

天秤男待人隨和、溫潤有禮，吸引許多異性芳心暗許，可是對天秤們來說，總是拿捏不好朋友和戀人之間的界限，顯得天秤們特別的渣。他們對待朋友容忍度高，可也不是沒有底線的，如果真有喜歡的人，那這個人就是底線。天秤們或許不明白界限，但是他們知道不能惹戀人生氣，這就夠了。

▍白羊座

白羊男桃花很多，從來不缺少追求的人，追求的人多了，難免有些事情就顧及不上。在命中註定的人出現之前，他們是不在意這些的。是有荒唐的過去，可遇見了心愛的人，那白羊們是要主動出擊的，他們可以不在乎以前，只要認定了，那就是以後要寵著的人了，付出的是百分之百的真心。

▍獅子座

獅子男有些大男人主義，導致他們難免會有不一樣的心思，況且獅子們能力好、重感情，追求的人不會少的。今日這個，明日那個，也就給人留下了花心的印象。可是他們也是能放下自己的面子，放下自己的大男人主義來對一個人好的。對獅子來說，自己喜愛重要，更重要的是也要足夠喜愛自己。用真心換真心，他們也願意不顧一切的寵著自己愛的人。