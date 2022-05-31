港籍謝姓男子受中共情治機關委託，20多年前來台佈線、結識前海軍教準部綜合處長張姓男子協助發展在台組織，目標為滲透我國海軍，成功吸收前海軍司令部計畫處何姓上校組長及莊姓妻子。高雄地院依《國安法》判張男3年10月，何男及莊女因未遂，各判10月、3月，可上訴。

檢調查出，廣東省海外聯絡辦公室（廣東省人民政府第六辦公室）為中國共產黨中央情工系統「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」對外的情治掩護機關，工作項目為蒐集政治情報、對台灣現役或退役軍官進行接觸、吸收。1996年起謝男奉命來台，以邀約宴飲球敘等方式結交我國現役或退役軍官，一名大陸籍曾姓男子則陪同，提供金援並陪同會晤。

謝男等人先於某餐敘場合結識退伍的張男，透過張男再結識何男及莊女。何男告訴他們，如果能幫忙邀約役或退役軍官到國外或大陸，和中共官員們見面，協助發展組織，就能獲得免費食宿招待、機票。

2008年，張男邀請時任海軍陸戰隊指揮部政治作戰室上校政戰韓姓副主任與謝男吃飯打球，席間邀請韓男一家人免費到韓國旅遊並與謝男見面。張男隔年又再邀請韓男一家人陸續到大陸、香港、新加坡等地免費旅遊，韓男因不想欠人情，新加坡一行決定自己支付機票住宿費用。

2011年，張男又鎖定時任海軍司令部計畫處何姓上校組長，招待何男及其妻到泰國旅遊，也與謝男見面。該年，張男也找上時任國防大學于姓中校隊長及其妻到大陸旅遊，謝男再度出面、交付食宿費用補貼。

2014年，張男更鎖定前總統府侍衛長、海軍副司令申姓中將，招待申男到上海旅遊，還遊說申男擔任福建省平潭經貿交流協會會長，甚至加入福建省中台文化交流協會。申男對種種安排有疑慮，連同食宿招待全數婉拒。

張男陸續還接觸現、退役的海軍上校艦長、時任海軍陸戰隊陳姓副旅長、時任國防大學于姓中校隊長、時任海軍司令部沈姓少校編裝官等人，但都吸收未果，唯獨前海軍司令部計畫處何男夫婦答應協助張男及謝男等人發展共諜組織。

2019年6月調查局國安站獲報展開追查，謝男急逃出境，張男及何男夫婦被捕。張男否認涉案，但罪證確鑿，遭判3年10月。何男夫婦坦承犯行並供出組織成員，分別遭輕判10月、3月，全案仍可上訴。