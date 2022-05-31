使用iPhone手機的人應該都會發現，手機用過一陣子後電池健康度就會明顯下降，導致手機續航時間也跟著減少，最後還得花錢去換電池或直接換一隻，所以就有網友實測後找到問題，也掀起網友的討論。

市售防摔厚手機殼若要防摔就會影響手機散熱。(示意圖/翻攝自中時新聞網)

原PO在「Dcard」分享「iPhone耗電量實測」，表示對於這個問題不死心，終於找到問題「就是手機殼太厚了！」並透露自己的實測過程。他以同樣播放Youtube影片20分鐘為3隻手機使用基準，發現裸機和較薄手機殼都只掉電１％，不過市面販售加厚(背蓋)殼就掉了4~5%。

原PO也詢問知名手機殼品牌廠商，得知市售防摔殼都以厚度來保護，但若要兼具散熱功能，可能就無法有高效的撞擊承受力，若真的怕影響電池建議可只裝防撞邊框。

手機無法散熱會導致電池健康受損。(圖/翻攝自shutterstock)

文章一出，網友紛紛留言「難怪我拿一年電池健康度直接掉到91……後來真的覺得這種殼有夠厚索性換掉，一切就恢復正常」、「技術還是有困難吧，要防摔跟散熱只能擇一，夜市賣的那些都沒這些防摔功能好」、「手機裝厚殼散熱差、電池耗能高、溫度常常過高都有，要不是怕摔真的不想用這麼厚的」。所以若想保護手機電池就建議使用較薄的手機殼，平時小心使用別摔到才是能兩全的辦法。