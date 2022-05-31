長榮航（2618）今（31）日舉行股東會，董事長林寶水、總經理孫嘉明表示，後疫情時代，高油價及高通膨推升成本攀高，機票非漲不可，估計漲三成以上，鑑於我國邊境即將鬆綁，將積極找回旅客，希望今年營收、獲利會比去年好。

31日長榮航股東會的議案全數通過，其中通過每股配發0.6元現金股利，並順利補選一席董事，由長榮國際儲運（榮運）法人代表戴錦銓當選。

隨著全球各國邊境管制鬆綁，孫嘉明表示，公司已積極提前做準備，包括北美、東南亞及歐洲等客運航線排程都將全面動起來，以歐洲線為例，7月將重啟曼谷飛歐洲相關航線，預計6月就將分批召回泰籍機組人員。

根據長榮航規劃，預計7月重啟曼谷飛歐洲線的倫敦、阿姆斯特丹及維也納等航線，其中，倫敦至曼谷的訂位率已達8成5。此外，孫嘉明表示，目前也已規劃北美及東南亞都有增班計畫，8月洛杉磯、舊金山都會加到每天一班，另包括休士頓及芝加哥也會復飛，可以看出客運的排程全面動起來。

另原先已規劃新增航點包括米蘭及慕尼黑，孫嘉明表示，目前也已預計將於11月開航，每周將飛2班米蘭、4班慕尼黑，菲律賓的克拉克航班則看整體恢復狀況，列入開航的規劃。