27歲小王在2020年11月間晚間軍中排組聚餐後，約同袍小美到酒吧續攤，深夜開車將醉醺醺的小美載進汽車旅館性侵，她疼痛驚醒喝斥「我很痛」、「你不應該這樣對我」，並趁隙以Line留言「救我」、「我被強姦」向女友人求救。一審法官以小王審理時認罪，與女方以40萬元和解，依趁機性交罪判1年10月，緩刑3年，得上訴。

小王與24歲小美是軍中同袍，2020年11月23日晚間的軍中排組聚餐後，小美已不勝酒力，小王趁機打電話邀續攤喝酒，當天23時40分許開車到營區門口接人，竟直接將車開進汽車旅館，性侵泥醉的小美。

小美因疼痛驚醒，喝斥「我很痛」、「你不應該這樣對我」等語，小王才停手，隔天凌晨0時許，小美趁到浴室洗澡，以Line傳送「救我」、「我被強姦」等留言給女性友人，並打電話給另2名女性友人求救。

24日凌晨1時許，小王開車將小美載到她的女性友人住處，軍中的長官也通報小美母親報案。小王在警訊時否認犯行，在地院審理時才坦承，並與小美以40萬元調解，小美同意給付後，不追究責任。

法官認定，小王素行良好，沒有前科，經偵審教訓當知戒慎而無再犯之虞，法官認為以暫不執行適當，一趁機性交罪判刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。