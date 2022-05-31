曾進發獲獎作品《渴》。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣籍攝影師曾進發參加2022年露西基金會主辦的「CARTE BLANCHE國際攝影賽」，榮獲黑白類組決賽入選的殊榮。苗栗縣副縣長鄧桂菊31日接見表揚，肯定曾進發為苗栗之光更為台灣之光，期許他能不斷的累積自我創作的能量，未來在攝影藝術及詩文創作的領域持續發光發熱。

曾進發熱愛新詩創作，加上在廣告公司擔任創意總監的經歷，使曾進發對於文字與色彩有更獨到的敏銳度，攝影是一種強調對話的藝術形式，透過取景構圖的運用，以鏡頭拍出具有詩意的畫面，因此他在投入攝影世界的短短幾年，便產出許多優秀的作品，自107年5月開始參加各式攝影比賽，至今累積超過150面金牌。

露西基金會主辦的「CARTE BLANCHE國際攝影賽」本年度共有來自100個國家、超過1萬件作品參加競賽，經評審委員會自其中甄選出優秀作品，曾進發以《渴》作品獲得黑白類組決賽入選的殊榮，是本屆獲獎唯一台灣攝影師，作品表現出礦工殷勤工作後，拿著大水壺飲水的模樣，而礦工所喝下的每一滴水，以及滿臉的汗水，背後都隱藏著為家庭付出，堅韌不拔的生命力，就算冒著生命危險也在所不惜。31日一早副縣長鄧桂菊頒獎表揚曾進發，稱讚他實屬苗栗縣及台灣之光。

曾進發說明，黑白風格比較有感觸是因為黑白是單一的灰階色調，黑白以光影表現情感容易聚焦主題，而這次的得獎作品黑白類用礦工復刻版為主，表現礦工在辛勤工作後豪飲解渴，敘述故事表現除了灌水一解生理上的渴，獲得短暫的滿足、快樂以外，還有精神層面的「渴望」希望經過辛勤工作讓家庭生活更好過一點。他認為，有了飢渴、渴望而產生希望，有了希望才有未來，這件作品對渴賦予的是一種渴望、希望，是生命力的表現。

副縣長鄧桂菊盛讚曾進發的攝影以及文字能力，她表示，曾進發在中文在詩詞的陶冶下有藝術氣息，以詩詞的意境與情感拍出許多優秀作品，他作品的藝術精隨簡直無人能比、所向披靡，並且希望曾進發繼續以藝術家眼光拍出更多、更好、更令人振奮的照片，向國際宣揚。