中國海軍首部航母主題宣傳片

上海江南造船廠似乎正準備讓003型航母下水，據解放軍消息人士說，時間就在星期五端午節當天。

據《南華早報》（South China Morning Post）5月31日報導，上周五中國海事局公告稱，長興島江南造船廠要求清空3號和4號船塢的泊位，以利作業。公告中說，作業將從周一凌晨5.30持續到下午4點，而涉及相關作業的，有5個平台，3艘拖船和2艘救難船。

而海軍專家說，這安排顯示，江南造船廠在準備讓這艘新航母下水。台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩指出，最新的衛星圖像顯示，龐大的船段擋住了003型航母，好讓往來商船看不到打造進度。而要讓003型航母下水，就必須移開那船段。此外，他說，003型航母下水，意味著乾船塢的打造作業已完成，接下來將進行海試，並根據相關測試，進行艤裝作業。

China’s third aircraft carrier ‘to be launched on Dragon Boat Festival’ https://t.co/UB2OJTOcRu — South China Morning Post (@SCMPNews) May 31, 2022

003型航母傳新進展

而熟知中國航母計畫的軍方消息人士在提及軍艦部署的基本要求時說，003型航母將在端午節當天下水，證實了社群媒體上瘋傳的消息。他說，新航母可能需要花好幾年，才能發揮初始戰力，需要盡快進行海試，

原本廣泛預料，003型航母會在4月23日中國海軍建軍73周年時下水，但由於上海新冠疫情影響，以致造成計畫拖延。而北京海軍專家李杰說，周五是生「三胎」的好日子，這暗示它會是中國的龍舟，象徵著好兆頭。他強調，對航母來說，時間很寶貴。要等事實證明，航母下水，而艦身不會漏水後，才會開始安裝所有的武器系統，並啟動推進系統。

而解放軍消息人士說，江南造船廠為了在上海新冠封城後趕進度，動員了近4,000人。他指出，江南造船廠能提前恢復作業，是由於在封閉式的管理系統下，所有的作業人員都不准外出。