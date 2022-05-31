運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖6月桃花運，屬鼠、牛、龍、蛇、馬感情不順，單身者難遇良緣，有伴者容易和另一半產生摩擦，建議要好好溝通，更加用心經營感情。

▍生肖鼠

單身者不太適合談戀愛，失敗機率高。有伴侶者小摩擦不要放在心上，平時多包容對方。要知道遇到相處契合的人很難，緣分更是來之不易。

▍生肖牛

6月有「咸池」桃花入命，要注意維持好與戀人的關係。已婚者有很多異性不請自來，如果不能很好的控制自己，那麼就容易做出越軌行為，要特別注意。

▍生肖虎

有利於單身者表白，有信心魅力值也提升了，行動力增強，可以主動向心動對象搭話、邀約。有伴侶者希望每時每刻都能在一起，濃情蜜意，感覺自己是最幸福的人。

▍生肖兔

有「天喜」桃花入命，單身者容易被周圍人注意，極有可能遇到一見傾心的意中人。有伴侶者二人很有默契，感情生活變得充實且溫馨。

▍生肖龍

愛情運跌落谷底，戀愛中人容易惹另一半生氣，可找機會坐下來談談心，把事情說開。已婚者夫妻之間也有摩擦，要多理解對方。

▍生肖蛇

6月有「咸池」桃花入命，有伴侶者會因為朋友而忽略了另一半，讓對方心裡不舒服，甚至開始胡思亂想。可讓對方了解自己的交友圈，出門應酬主動報備，以減少感情中的阻礙。

▍生肖馬

6月感情運較弱，已婚者各自忙於工作彼此溝通太少，又容易因對方的舉動而懷疑對方變心，很有可能發生爭吵甚至升級為冷戰。相互信任很重要，要即時清除誤會。單身者沒有異性緣，感覺不對，獻殷勤也白費。

▍生肖羊

單身者極有可能邂逅一位此生最愛，能真心真意和你過一輩子，羨煞旁人。已婚者與另一半心有靈犀，兩顆心緊緊相依，婚姻的城堡更加堅固。

▍生肖猴

女性桃花盛開，單身者有機會與心儀者取得進一步發展，並確立戀愛關係，趕快約會吧！

▍生肖雞

6月有「紅鸞」桃花入命，女性魅力大增，人氣指數高，身邊有不少異性圍繞，美好的愛情很快就會到來。

▍生肖狗

戀愛中的人用心呵護感情，關愛和體貼讓彼此充滿信心。可主動為愛情做出承諾，適合求婚、訂婚，讓關係更進一步。

▍生肖豬

6月無論男女桃花都旺。單身者有機會認識到條件不錯的對象，獲得一段良緣。有伴侶者相處和睦，溝通易達成共識，讓平淡的戀情升溫。

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