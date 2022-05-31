最近氣溫逐漸上升，許多人都已經忍不住開冷氣，而面對即將來臨的夏日，恐怕氣溫只會更高不會下降，不少民眾都擔心電費再飆高。夏季電價明（6月1日）起開始實施，台電預估每戶每月平均用電量增加433度，電費將突破千元，對此，台電也公開3個節電的小撇步，鼓勵民眾想要省電可先從家電著手。

台電表示，6月至9月因為氣溫上升，平均每月用電量增加至433度，高出近4成，電費也來到1058元，因此每戶每月電費平均增加約459元，其中335元（73%）來自用電量增加，因夏月電價調整而增加部分僅124元。

台電公開3種節電小撇步。（圖／翻攝台電官網）

對此，台電開設「省電小撇步」專區，在臉書粉專上發文分享，夏天除了衣服、被單要換季外，家電的設定及使用，也要跟著換季，如快煮壺或保溫瓶取代原本的電熱水瓶、關閉免治馬桶的暖座功能。而冷氣部分，一次將溫度調太低，會讓冷氣高功率運轉而耗電，台電建議將冷氣風量設定為自動模式，溫度每調高1度可省6%電，如果將冷氣設定在26至28度，再搭配電風扇幫助室內空氣對流，不僅能省電，還能很涼快。

隨著夏季氣候的來臨，不僅用電量屢創新高，電價也將是民眾將要面臨的重大課題。（圖/翻攝自中時新聞網）

貼文一出，有不少網友加碼省電撇步「先開電風扇半小時再開冷氣，設定28度正解！」、「換季時要開冷氣先把濾網拿出來清洗，才能乾淨又涼爽又省電」、「調整電熱水器溫度，不需要洗太燙了！也可以省很多」、「老舊家電汰換時，換購一級節能標章家電，夜間就寢前，冷氣設定定時關閉」、「出門將不必要的插頭先抽掉，不然無形之間真的也是浪費很多電」。面對夏日高溫，要民眾不開冷氣實在是強人所難，但如何從日常生活中節電大省錢，可以說是民眾夏天的一大課題。