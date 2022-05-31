受到全球半導體供應鏈緊繃及大陸防疫政策尋求清零的影響，日本各地的家用電器都出現供不應求狀況，除了高達7成的洗衣機缺貨外，電冰箱也有3成的產品缺貨，且若供應鏈無法恢復正常，類似狀況將會很常發生。

日經亞洲評論報導，日本家電產品缺貨問題也延燒到舊產品的維修服務上，許多店家都已張貼公告表示，因零件短缺暫時無法協助維修，目前以洗衣機、電冰箱的缺貨情形最為嚴重。

值得一提的是，現階段也有部分冷氣機傳出缺晶片的狀況，如果影響持續擴大，接下來的夏天恐怕會很難過，不具名的家電零售商表示，「這種狀況令人相當擔憂，尤其是在一年中最重要的時期出現，我們預計冷氣機的需求會因為天氣變熱持續增加。」

許多日本企業坦言，上海、北京等地的封鎖影響很大，即使現在逐漸解封，但供應鏈網路仍然處在混亂的狀況，關注大陸製造業的日本研究所高級研究員Yuji Miura說：「只要大陸維持清零政策，供應鏈就沒有正常化的前景，各個城市都可能出現零星的中斷。」

研究機構Teikoku Databank最近的一項調查顯示，有高達48%的日本企業認為，大陸的防疫政策將對企業營運產生負面影響，對此，Yuji Miura點出，企業需要將這些風險考慮在內，並尋找替代來源。