煙波集團宣布，最新季度「煙波早堂－飲早茶吃點心！」，將攜手米其林必比登推介名店「滬舍餘味」齊力於煙波營造正宗的茶樓文化，讓旅客體驗一脈相承百年的水滾茶香、好食點心。煙波早堂於6月1日起至8月31日分為兩個波段進行，皆於每週六日一早餐時段供應，讓旅客只要入住煙波即能感受異國大時代獨有的早餐饗宴。

煙波集團自2020年推出全新品牌早餐企劃「煙波早堂」，主打蘊含人文故事性的在地化早餐，藉由取自台灣在地食材之最，結合各地飲食文化精華，打造出煙波早堂每季度精采的早餐盛宴，讓煙波旅客都能透過早餐感受異趣的在地旅遊風情。

道地廣式早茶中蘊含「一盅兩件」的早茶文化，意指一壺茶搭配兩樣點心，即是最正宗的標配。新季度煙波早堂汲取其中之「兩件」作為概念發想，由新竹湖濱館「醉月樓中餐廳」及米其林必比登推薦名店「滬舍餘味」共同推出雙品牌熱銷點心，用最傳統的點心套組讓旅客體驗道地飲早茶氛圍。

「煙波早堂－飲早茶吃點心！」於6月1日至7月11日供應兩件點心「醉月樓中餐廳－阿婆京蔥鴨香包」及「滬舍餘味－糯米燒賣」。阿婆京蔥鴨香包以潤紅Q軟的紅麴外皮搭配京蔥鴨肉餡，大口咬下肉汁滿溢，唇齒間帶著醬鹹香與鴨肉甜，令人欲罷不能。另一件糯米燒賣，外皮輕薄、皺褶處麵香十足，內餡糯米粒粒分明，咀嚼片刻後香氣於口中流散，別有一番風味。

7月16日至8月31日則推出「醉月樓中餐廳－麻婆櫻桃鴨香包」及「滬舍餘味－翡翠生煎包」。麻婆櫻桃鴨香包使用特選櫻桃鴨胸拌炒麻婆醬文火燉煮後製餡，再以竹炭粉製成鬆軟外衣，並以金箔粉點綴，視覺及味蕾皆美味豐富。翡翠生煎包填入飽滿青江菜、小白菜及鮮香菇等餡料，清脆口感搭上外皮底層的焦香。

「煙波早堂－飲早茶吃點心！」分為兩個波段於6月1日至8月31日每周六日一早餐時段供應，平日周二至周五則供應煙波主廚團隊以「地方麵點」為主軸所研製的早餐料理，選用在地當令食材將麵點發揮的出彩不凡，尤以其中三館飯店麵食料理獨具地方特色。「新竹湖濱館－竹塹客家粄條」以傳統客家作法呈現，濃郁的油蔥風味湯頭和著滑溜的粄條搭以清脆豆芽，成就一碗令人難忘的客家情懷。「台南館－翡翠火燒蝦意麵」蝦仁肉質鮮甜、海味濃厚，搭配意麵似條狀蒟蒻的入口即化感，將層次更昇華。「蘇澳四季雙泉館－現流剝皮魚意麵」以剝皮魚骨與蔬菜細熬的魚湯搭配意麵，鮮甜又美味，其魚肉細緻紮實且無暗刺，適合全家大小一起享用，喜愛麵點的旅客千萬不能錯過！