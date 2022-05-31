統一（1216）股東會今（30）日登場，統一集團董事長羅智先開場致詞時表示，統一去年合併營收4,735億元，創歷史新高，今年因為疫情的關係，還是有很多不確定性，但統一仍然希望能夠繼續成長。

統一最近話題火熱，面對市場高度關注家樂福收購案，羅智先上周首度鬆口透露，「過程中法方不斷變更版本，所以雙方至今都沒有共識。」立刻引爆市場各種揣測。由於收購談判仍在進行中，為避免節外生枝，羅智先今天態度明顯趨於低調，並未回應。

另外誠品生活董事長吳旻潔上周拋出震撼彈，表示誠品信義店明年底租約即將到期、可能熄燈，希望爭取統一同意續約。羅智先在股東會中低調回應：「相關事宜還在討論中，依合約最晚明年6月30日會做出回覆。」他表示，由於對方提出的合約期長達20年，有必要好好審視及考慮，目前共同持分的七家公司還在討論中。

今天統一股東會以防疫為由未開放媒體進場，會後，羅智先表示隨即要召開新任董事會、沒有空檔，快閃並未多談。

統一去年合併營收4,735億元，年增5.8％，創歷史新高，但受到「黃小玉」、棕櫚油等各項食品原物料成本大漲拖累，稅後純益198.79億元，比前年衰退7.7％，換算每股純益3.5元。今天股東會拍板每股派發現金股息2.7元，與去年維持相同。

另外統一今天股東會也進行董事會改選，全部按照原先規劃名單，十席一般董事皆維持原班人馬；三席獨董則全部換人，引進前資誠會計師事務所所長張明輝、前台灣三菱商事董事長鍾維永、及成功大學法律系教授陳俊仁擔任，三人分別具備會計、外商及法律專長背景，為統一董事會陣容再添戰力。