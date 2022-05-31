台北市長柯文哲周日解隔前一聲令下，要求台北市高中以下各級學校在6月3日前完成疫苗接種，並在6月6日恢復實體課程，北市許多學校原本排好的疫苗時程全被打亂，忙得雞飛狗跳，大理高中校長楊廣銓坦言，接到北市府的電話時，確實心裡面比較惶恐。此外，北市有學生家長反映，兩劑疫苗需間隔150天，改時程後差了2天才滿，不知該怎麼辦。

台北市疫苗重新排程後發生許多亂象，許多學校只能緊急和醫院聯繫急忙改施打時間，甚至有學校被安排在晚上施打疫苗，家長不滿抱怨指出，疫苗會有副作用，晚上施打萬一不舒服要送急診也很麻煩，能體諒醫院空出時間，但真的有差這幾天嗎？急著施打對學生來說也不是好事。

此外，本周因採遠距教學，學校無法立即通知打疫苗的排程，有家長抱怨，學校安排疫苗行程不易，但市府卻一聲令下就必須更改時程，學校還來不及通知，甚至有些班級第二天要施打，前一天晚上才臨時被通知。

北市議員李柏毅也質疑，打疫苗要10天才會有保護力，為何要急著在6月3日打完，6月6日恢復上課；對此，台北市長柯文哲昨表示，停課很麻煩，近期在準備第二次追加減預算，其中營養午餐補助費的部分，沒有上課，營養午餐業者沒辦法生存，所以要補助食材、工作人員等一大堆。

柯文哲說，國高中沒有爭議，但小學生打完疫苗保護力的問題還在研議，李柏毅也呼籲，如果有想法應該要確定後再事先通知，否則會因為一聲令下很多家長都不知所措。

北市教育局副局長陳素慧表示，針對僅差幾天滿150天的學生，衛福部有規定放寬方式，在4天以內都可以在學校施打，但如果家長有疑慮，也可以到校外預約。