國民黨選策會昨天通過徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，今天遭徐嚴詞拒絕。選策會召集人黃健庭中午受訪表示，周三徵召徐參選苗栗縣長仍是黨中央的目標，但這段時間還會繼續跟徐溝通，也請各界幫我們鼓勵徐。

黃健庭指出，苗栗這一局的確到了黨需要清楚表達立場與想法，雖然地方其實一直都知道，但畢竟還沒有經過選策會正式的決議，昨天就是開會充分討論這段時間溝通情況，也取得選策會成員一致支持。

不過黃健庭隨後出徐國民黨團大會時，公開勸進徐志榮，徐仍不假辭色重申無參選意願，當面拒絕黃。

徐志榮上午受訪表示，昨天選策會通過要徵召他，他事前只是隱約知道。黃健庭說，他上周末有跟徐志榮見面，昨天也再見一次面，選策會也都有成員跟徐保持密切溝通。

黃健庭表示，其實苗栗的整個狀況已經努力溝通、協調1、2個月，徐志榮當然知道黨中央就是希望提名或徵召他參選；選策會職責在與地方所有有參選意願或重要意見領袖溝通協調後，決議一個提名建議，建中央提名委員會與中常會。

黃健庭說，經過這麼長的時間的各種考量，徐志榮不但是民意支持度最高，是苗栗地方各派系能接受、比較願意支持人選，所以選策會昨天就做出這樣的建議。

至於苗栗縣議長鍾東錦，黃健庭表示，事先有跟鍾溝通過，鍾一直以來表達的也是提名徐志榮他可以接受，也會全力支持；黃說，農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘也一樣，謝一直以來的態度都是不會去爭，但若黨需要就承擔，但黨提名誰也會全力支持。