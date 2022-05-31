外界好奇如果再回到7年前，台北市長柯文哲會如何處理大巨蛋，柯文哲31日表示，到現在還是不知道怎麼處理，這就是歷史共業，最重要就是不要讓它發生，一旦發生都不曉得怎麼辦。

柯文哲指出，在醫界有死亡與併發症討論會，反省是我們的文化，重來一遍還是想不出來怎麼處理，發現大巨蛋不按圖施工，是要假裝不知道嗎？遇到歷史共業，怎麼有辦法不按圖施工很厲害，不按圖施工停工，後面就要按圖施工，但如果連柱子都不一樣，建造就要重新申請，大家盯著看審查就很慢。

他表示，想了很久，大巨蛋重來一遍還是不曉得怎麼應付，為什麼說絕不債留子孫，就是不要留下一些奇奇怪怪的東西給以後的人為難，強調程序正義、照SOP走，BOT一次簽70年的確有問題，所以要包底、抽成，讓廠商有合理利潤，風險大家分攤。

柯文哲強調，大巨蛋回到7年前還是不知道怎麼處理，這就是歷史共業，最重要就是不要讓它發生，一旦發生都不曉得怎麼辦。