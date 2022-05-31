據中國政府網消息，5月31日，國務院發佈《關於印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》。通知指出，各部門要密切協調配合、形成工作合力，按照《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》提出的六個方面33項具體政策措施及分工安排，對本部門本領域本行業的工作進行再部署再推動再落實，需要公布配套實施細則的，應於5月底前全部完成。近期，大陸國務院辦公廳將會同有關方面，對相關省份穩增長穩市場主體保就業情況開展專項督查。

通知要求各單位，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，中國大陸經濟運行總體實現平穩開局。與此同時，新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。

通知要求，各省、自治區、直轄市人民政府要加強組織領導，結合本地區實際，下更大力氣抓好中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》部署的貫徹落實，同時靠前發力、適當加力，推動《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》盡快落地見效，確保及時落實到位，盡早對穩住經濟和助企紓困等產生更大政策效應。

通知要求，各部門要密切協調配合、形成工作合力，按照《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》提出的六個方面33項具體政策措施及分工安排，對本部門本領域本行業的工作進行再部署再推動再落實，需要出台配套實施細則的，應於5月底前全部完成。近期，國務院辦公廳將會同有關方面對相關省份穩增長穩市場主體保就業情況開展專項督查。

通知要求，各地區各部門要進一步提高政治站位，在工作中增強責任感使命感緊迫感，擔當作為、求真務實，齊心協力、頑強拼搏，切實擔負起穩定宏觀經濟的責任，以釘釘子精神抓好黨中央、國務院各項決策部署的貫徹落實，切實把第二季經濟穩住，努力使下半年發展有好的基礎，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。