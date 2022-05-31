高雄空軍官校今（31）日上午發生AT-3教練機墜機事故，機上23歲飛官徐大鈞少尉不幸殉職，噩耗一出令各界悲痛。鄰居也透露，從小看著徐大鈞長大，乖巧又有禮貌，每次放假也都會回家，如今卻遇上墜機意外，令人遺憾。

據了解，徐大鈞是空軍官校110年班，老家位於新北市新店區，可以看見家中陽台還掛上大大國旗。附近的早餐店老闆娘透露，徐大鈞家中除了父母以外，還有一個妹妹，國小時期才從外地搬來，就讀新店區青潭國小，國中則是就讀新店區文山國中。

徐大鈞家屬收到消息後便趕往高雄，早餐店老闆娘表示，徐大鈞待人處事善良，又乖又有禮貌，每次放假也都會回家探望父母，沒想到才這麼年輕卻遇上意外，讓人非常傷心。

AT-3機型老舊，10年來已經發生第4起事故，早餐店老闆娘無奈表示，徐大鈞才剛長大，這起意外對父母親來說一定很痛，但為何AT-3會一直發生事故，才是該探究的原因。