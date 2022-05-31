法官及司法人員工作負擔沈重，長時間處於講求專業、嚴密且謹慎的審判環境，須承受高度緊張和壓力，為了紓緩工作壓力，強化員工關懷，司法院推動「司法減壓」措施，以「加速增補審判人力，擴大辦理法官多元進用」及「落實同仁身心關懷，推動心理健康協助」。

司法院表示，從2019年起推動「心理健康協助方案」，對於有接受心理諮商需求的同仁，提供補助費用（申辦過程完全保密），讓同仁可以安心使用心理諮商服務；於年度健康檢查引進「HRV壓力檢測及心理諮商」項目，放寬法官健檢年齡及次數限制，提醒司法同仁重視身心健康。

另外司法院從2016年到去年增加法官71人、司法事務官12人、書記官144人、法官助理420人，共增加647名審判人力，並爭取修正《中央政府機關總員額法》，提高總員額上限。

司法院近年並積極辦理「律師轉任法官」、「檢察官轉任法官」及「法官再任」等多元進用方案，並藉由說明會等方式加強宣導，未來也將擴大辦理「學者及公務人員轉任法官」，讓法官來源更豐富，加快彌補審判人力缺口。據統計，2016年至今，檢察官轉任法官共計117人、律師轉任法官共計62人、法官再任7人，多元進用共計186人。